Got Talent 25 ENE 2026 - 00:45h.

Sergio Alamar hace reír al jurado con sus chistes sobre la invidencia

Compartir







Sergio Alamar es un joven invidente de 24 años que trabaja vendiendo cupones, pero, además, juega en la selección española de fútbol para ciegos. Para él, su paso por las terceras audiciones de 'Got Talent España' es una gran oportunidad para sacar a relucir su faceta como humorista, la cual explota a través de sus shows de monólogos: "Soy una persona a la que le encanta vivir experiencias y esta es un de las que quería vivir".

Y es que, nada más salir al escenario, Sergio derrocha simpatía y humor y hace reír con sus respuestas antes incluso de comenzar su actuación, como cuando Paula Echevarría le ha preguntado que por qué acudía a 'Got Talent' y su respuesta ha sido la siguiente: "Me han dicho que aquí se ganaba visibilidad, he venido a probar". "¿Veis como se puede hacer humor de todo?", es la reacción de Santi Millán antes esta desternillante respuesta.

Tras esta gran carta de presentación, Sergio Alamar comienza con su show, en el cual va detallando las razones por las cuales ser ciego es un talento y él lleva toda la vida practicándolo: "Si hay algo que me ha hecho llegar tan lejos, es la constancia. Mis amigos dicen que estoy obsesionado, que debería descansar, pero yo soy de las personas que piensa que el éxito no entiende de horarios ni de vacaciones, por eso yo me levanto sin ver, me acuesto sin ver y pico pala, pico pala, pico pala".

La valoración del jurado de 'Got Talent' para Sergio Alamar

"Me parece un ejercicio de valentía por tu parte, me parece maravilloso tu descaro, pero lo que más maravilloso me parece es saber reírse con uno mismo para poder reírse con los demás. Aunque, en este caso, te tengo que decir, no te hace falta reírte con nada ni con nadie porque tú lo que haces es tan brillante y tiene tanto protagonismo que no necesitarías a ningún chiste personalizado para que fuera bueno", son las palabras de Carlos Latre. La actuación completa, con todos los chistes de Sergio Alamar, en el vídeo.