María Gema decide no escuchar al público y toma una decisión en 'El precio justo': ''Hemos venido a jugar''

telecinco.es 29 ENE 2026 - 15:02h.

La concursante ha llegado hasta 'el escaparate final ¡Dale al play y descubre cómo ha sido su jugada!

María Gema es la concursante que ha conseguido llegar a la final tras vencer a sus compañeros en la ruleta final de 'El precio justo'. Llega con muchas ganas de conseguir algún premio en 'el escaparate final' al que se tiene que enfrentar, pero para ello tiene que intentar adivinar el precio total de una serie de artículos.

Un sofá cheslong tapizado y una mesa de roble

Un ritual completo de tratamientos que incluye exfoliante y masajes

Viaje de 12 noches para dos adultos a Rajasthan, en la India

Un coche compacto para moverse cómodamente por la ciudad

¿Cuál es el precio justo del gran escaparate final?

La concursante tiene 500 euros de margen en el escaparate final y para ganar, debe valorar el precio total del escaparate. María Gema se lo ha pensado a conciencia y decide una cifra después de escuchar al público: ''Escucho apuestas, venga'', y toma la decisión:, ''14.500 euros, que sea lo que Dios quiera, hemos venido a jugar'' ¿Habrá acertado?

María Gema espera junto a Carlos Sobera y Tania Medina el resultado, quienes finalmente destapan el precio del escaparate final, que es de 25.739 euros , por lo que no ha podido regresar a casa con los increíbles premios.