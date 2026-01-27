Patricia Pardo sorprende a Blanca Romero con su comentario sobre su personaje en 'Pura Sangre'

Ana Carrillo 27 ENE 2026 - 16:21h.

Blanca Romero y Amaia Salamanca han acudido a 'Vamos a ver' para hablar de 'Pura Sangre', que se estrena el miércoles 28 de enero a las 23:00 en Telecinco

Visita al rodaje de ‘Pura Sangre’: entre caballos, hablamos con los actores de las claves de esta serie

Mañana, miércoles 28 de enero, se estrena a las 23:00 en Telecinco 'Pura Sangre', una serie en la que se entrelazan pasiones, secretos familiares y un gran misterio por resolver. El elenco principal está encabezado por Ángela Molina, Amaia Salamanca, Pep Munné, Aitor Luna, Blanca Romero, Jaime Zatarain, Maru Valdivielso y Pedro Casablanc. Blanca Romero y Amaia Salamanca han visitado el plató de 'Vamos a ver' para presentar la serie.

Patricia Pardo les ha revelado que le encanta la sinopsis de la serie y al hablar de sus personajes le ha hecho una confesión a Blanca Romero que la ha sorprendido. En 'Pura Sangre', Amaia Salamanca da vida a Miranda Acuña, hija de los marqueses de Monteclaro, que pide ayuda al SEPRONA para descubrir quién ha envenenado a cuatro de los caballos más valiosos y queridos de la finca de su familia, La Galana; y Blanca Romero interpreta a la teniente de la Guardia Civil Alicia Hermida, que se encarga del caso.

"Blanca Romero, no te puede pegar más hacer de guardia civil", le ha dicho Patricia Pardo a la asturiana, dejándola muy sorprendida: "¿A mí? ¿Sí?". "Claro, eres una mujer fuerte, con mucho carácter, a lo mejor la gente no lo ve, pero yo sí que lo veo", le ha explicado la presentadora.

Sobre su personaje, la actriz asturiana ha explicado que es una mujer que busca un destino más tranquilo tras haber trabajado en la UCO y que es así cómo llega al SEPRONA y a estar al frente del caso de los caballos envenenados de La Galana: "Me voy también para ser madre y empiezo a investigar lo de estos caballos, tiro del hilo y sale allí de todo".