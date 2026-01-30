Sonia llega a 'el escaparate final' muy nerviosa y provoca la risa de Carlos Sobera: ''Tengo un tic en el ojo''

telecinco.es 30 ENE 2026 - 14:58h.

Dale al play y descubre cómo ha jugado Sonia 'el escaparate final'

María Gema decide no escuchar al público y toma una decisión en 'El precio justo': ''Hemos venido a jugar''

Compartir







Después de vencer a todos sus contrincantes en la ruleta final, Sonia ha llegado a 'el escaparate final de 'El precio justo'. La concursante tiene muchas ganas de llevarse los grandes premios expuestos, pero para ello deberá adivinar el precio justo del conjunto de artículos ¿Conseguirá su objetivo?

La concursante debe adivinar el precio de los siguientes premios:

Una bicicleta eléctrica con motor de 250 vatios y batería extraíble

Una elíptica y una bicicleta inteligente

Un viaje de cinco días y cuatro noches a Finlandia para dos personas

Una moto de gasolina y otra moto eléctrica, ambas con sus respectivos cascos

¿Cuál es el precio justo del gran escaparate final?

Sonia se muestra nerviosa y Carlos Sobera no puede evitar la risa después de preguntarle cómo se encuentra: ''Con los nervios nerviosos. Tengo un tic en el ojo, pero voy a intentar controlarlo'', le confiesa ella.

La concursante tiene 500 euros de margen en el escaparate final y para ganar, Sonia debe adivinar el precio total del escaparate. Se lo piensa y tras consultarlo con el público decide que el precio es de 32.000 euros, duda mucho pero finalmente opta por esa cantidad ¿Habrá acertado?

Sonia espera nerviosa junto a Carlos Sobera y Tania Medina el resultado, el presentador finalmente se destapa el precio del escaparate final, que es de 17.962 euros , por lo que no ha podido regresar a casa con los increíbles premios.