Risto Mejide se rinde ante el talento al piano de un niño de diez años: "Es bestial lo que acabas de hacer"
Mateo Jurado, con tan solo diez años, ya es un prodigio tocando al piano
Sobre el escenario de 'Got Talent España' pasan muchos artistas y muchos de ellos consiguen emocionar y sorprender al jurado. Bien es cierto que Risto Mejide es un miembro implacable de este jurado, pero también es verdad que cuando un artista le llega, lo hace de verdad. En estas cuartas audiciones de la undécima edición, un niño de diez años ha conseguido cautivar a Risto Mejide tocando el piano.
Su nombre es Mateo Jurado y, antes de subirse al escenario, confiesa que lleva cinco años tocando el piano: "La canción que voy a tocar me la cantaba mi madre para dormir. La llevo preparando unas cuatro o cinco semanas. Espero que a Risto le guste cómo toco el piano porque Risto toca genial el piano. Me gustaría que me dieran todos síes o el pase de oro". Además, el chico le hace una petición a Risto antes de comenzar su actuación.
"Como yo estoy empezando y tú sabes tocar muy bien el piano, te pediría que subieras al escenario para que vieras si estoy al nivel que toca". Dicho y hecho, Risto se sube al escenario y se coloca junto a Mateo para ver cómo interpreta 'Estrellita, ¿dónde estás?', pero ojo... porque nada es lo que parece y, aunque Mateo comienza a tocar notas de manera pausada, termina sorprendiendo a todos con su destreza con el piano.
Las palabras de Risto Mejide tras ver la actuación de Mateo Jurado al piano
Risto Mejide no ha apartado la mirada de las manos de Mateo Jurado mientras deleitaba a todos con su gran interpretación. "Mateo es lo que yo quiere ser cuando sea pequeño", han sido sus palabras nada más terminar el show. Después, se ha interesado por los arreglos musicales que le ha hecho a este popular nana. Por su parte, la madre de Mateo confiesa que le ha enseñado a tocar el piano transmitiéndole su amor por la música.
"Yo hay una cosa que quiero decir, compañeros, que no se si veía desde aquí y es que, cuando les ves tocar estas canciones dificilísimas, que es la amplitud de la mano. O sea, con diez años, todavía no puedes llegar a las notas para hacer esos arpegios con una mano de un niño de diez años. Entonces, tiene una dificultad añadida bestial lo que acaba de hacer", son las palabras de Risto a la hora de valorar la actuación de Mateo Jurado.