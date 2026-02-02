Jorge consigue un gran premio en uno de los juegos y llega a 'el escaparate final': ''Qué barbaridad''

telecinco.es 02 FEB 2026 - 15:00h.

Jorge es futbolista semiprofesional y acude a 'El precio justo' con muchísimas ganas de llevarse los grandes premios del concurso. El concursante ha conseguido vencer al resto de aspirantes en la ruleta y ha conseguido llegar al 100 exacto, lo que le ha permitido enfrentarse a 'el escaparate final donde deberá acertar el precio justo de una cantidad de artículos ¿Conseguirá llevarse los grandes premios a casa?

El concursante ha conseguido 500 euros de margen y debe adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Una televisión de 40 pulgadas

Una cámara vintage

Un curso de fotografía analógica

Una sauna compacta y cómoda para no tener que salir de casa

Un viaje de ocho noches para dos personas a Tailandia y Dubái

Un coche eléctrico, compacto y perfecto para la ciudad

Jorge duda, hace sus cuentas y escucha al público. Tras unos momentos de reflexión decide optar por una cifra: ''32.500, venga, vamos a esa'', y Carlos Sobera se sorprende: ''Qué barbaridad, qué rápido has pactado con la familia''.

Tras una pequeña espera, Carlos Sobera anuncia el precio justo del escaparate final: ''26.733 euros'', por lo que Jorge se queda muy lejos del precio justo y no consigue llevarse los premios del gran escaparate final.

Jorge no se va con las manos vacías

Pero Jorge no se va con las manos vacías porque ha acertado el precio justo en una de las pujas y ha tenido la oportunidad de jugar a 'el súper'. El juego se le ha dado tan bien que el concursante ha conseguido llevarse dos altavoces compactos y fáciles de usar con un diseño muy práctico y bonito.