Carlos Sobera no termina de creerse el error de un concursante en 'El precio justo': ''Te lo habrías llevado''

telecinco.es 03 FEB 2026 - 14:58h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de Eduardo en 'El precio justo'!

Eduardo no ha tenido mucha suerte en el juego al que ha tenido que enfrentarse, pero sí que la ha tenido en la ruleta final donde ha vencido al resto de concursantes que han participado en ‘El precio justo’.

El concursante ha llegado a ‘el escaparate final’ con muchísimas ganas de llevarse los grandes premios expuestos, pero para ello debe adivinar el precio justo de todos ellos ¿Conseguirá acertar?

Eduardo ha tenido que intentar adivinar el precio total de esta serie de artículos:

Una máquina de remo para hacer deporte

Una experiencia de dos horas a bordo de un yate de lujo para el ganador y ocho acompañantes

Un viaje a Florencia de dos noches para dos personas

Una moto Harley Davidson con una chaqueta y un casco a juego

¿Sabrá decir Eduardo cuál es el precio justo del gran escaparate final?

Para ganar, Eduardo debe valorar el precio total del escaparate, con la ventaja de que ha logrado un margen de 500 euros. El concursante lo ha consultado con el público y lo tiene claro: ''25.200 euros'', comienza diciendo, pero duda y decide cambiar de cifra: ''24.600 euros''

Eduardo espera junto a Carlos Sobera y Tania Media a que se destape el precio justo, y para su sorpresa, se da cuenta de que si se hubiese quedado con la primera cifra se habría llevado el escaparate final, pero lo roza: '' ¡Santo cielo! 25.634 euros, él había pensado primero que eran 25.200, con ese margen te lo hubieras llevado'', anuncia el presentador.