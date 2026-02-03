¡No te pierdas el avance del próximo capítulo de 'Casados a primera vista!: el próximo lunes, a las 23:00 horas, en Telecinco

Laura habla de su relación con su padre antes de su boda con Lorenzo en 'Casados a primera vista': “Eso me ha llevado a tener malas relaciones con hombres”

Diez de los doce contrayentes ya se han dado el 'sí quiero' sin conocerse de nada y están viviendo su particular luna de miel. Pero el tiempo se acaba, puesto que tres parejas se van a enfrentar en el próximo capítulo de 'Casados a primera vista' que Telecinco emitirá el próximo lunes a la verdadera prueba de fuego: la convivencia.

En primer lugar, Ana y Luija van a dar un paso más en su relación. Una relación que cogerá cada vez más velocidad, dejándose ambos llevar y fluyendo... ¿a pasos agigantados?

Por otro lado, está la relación de Ainhoa y Marc, que nada más llegar a España se verá envuelta en un momento de tensión sin precedentes, saltando todo por los aires y sumergidos en una crisis de la que tendrán que poner y mucho de su parte para intentar levantar lo que habían conseguido hasta ese entonces.

Mientras tanto, Stefan y Estefanía pasan de la tensión al amor, y viceversa. Y es que sin duda, su relación es una montaña rusa de emociones y vivencias muy difícil de controlar. De hecho, un acto de Estefanía hará que Stefan se desahoge ante las cámaras de 'Casados a primera vista': "Demasiado directa... hay maneras y maneras de decir las cosas".

Y Laura y Lorenzo vivirán sus primeros roces tras darse el 'sí quiero' en una boda llena de confesiones, risas, complicidad y muy buenos momentos. "Te estoy cogiendo una manía" o "a la hora de la verdad eres un cagao" son algunas de las frases que se les escuchará decir en un nuevo capítulo de 'Casados a primera vista'.

Una decepción... ¿y un nuevo 'match'?

Luego está Lucía, quien tras darle el 'sí quiero' a Borja sufrirá una inesperada decepción. Y es que amigos de Borja no lo ven nada claro en cuanto a su compatibilidad con la nueva pareja de su amigo, llegando incluso en un momento -los amigos- a brindar "por que se divorcie antes que el padre".

Y además, la última pareja de contrayentes pasa por el altar para poder verse por primera vez. ¿Habrá 'match' entre ellos? Pasión, roces, tensión, decepción y amor, mucho amor. Para saberlo, ¡no te pierdas un nuevo capítulo de 'Casados a primera vista' el próximo lunes a partir de las 23:00 horas! ¿Te lo vas a perder?