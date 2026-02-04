telecinco.es 04 FEB 2026 - 15:00h.

Carlos Sobera se ha llevado una inesperada sorpresa cuando ha descubierto quién se encontraba entre los concursantes de 'El precio justo'. El presentador ha reconocido a una de las participantes y se ha dirigido a ella, ni más ni menos que la madre de Ale Agulló, la tiktoker que se ha hecho tan famosa por grabar vídeos junto a su madre, Argentina, o más conocida en redes como 'La Chelo'.

El presentador se sorprende: ''Es famosísima'', y le pregunta por qué se ha hecho tan viral: ''Soy relativamente famosa porque tengo una hija que se dedica a redes sociales y que es muy divertida. Tiene muchos seguidores y yo soy la madre que siempre está con ella''.

''En Tik tok y en Instagram, tiene unos cinco millones de seguidores. Yo lo que hago es echare la bronca o ella me toma el pelo o se ríe de mi y estamos todo el día madre e hija, pues lo que tiene todo esto'', explica la nueva concursante de 'El precio justo ' al presentador que se interesa por el trabajo de ambas en las redes sociales.

'La Chelo' acierta una puja y se enfrenta a uno de los juegos

La madre de la influencer consigue acertar una puja del concurso y se lleva 100 euros por adivinar el precio exacto del artículo. Gracias a su acierto tiene la oportunidad de jugar a uno de los juegos con el que puede llevarse un año de cine para dos personas ¡Dale al play y descubre cómo ha ido su jugada!