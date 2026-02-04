telecinco.es 04 FEB 2026 - 15:05h.

Carlos Sobera no termina de creerse el error de un concursante en 'El precio justo': ''Te lo habrías llevado''

Miguel acude a 'El precio justo' con muchísimas ganas de llevarse los grandes premios del concurso. El concursante ha llegado a la ruleta final y ha vencido al resto de concursantes, lo que le ha permitido enfrentarse a 'el escaparate final' donde deberá acertar el precio justo ¿Conseguirá llevarse los grandes premios a casa?

El concursante ha conseguido 500 euros de margen y debe adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Un año de frutas, verduras y hortalizas

Una sauna para disfrutar sin salir de casa

Un viaje para dos personas de seis días y cinco noches por la ruta del peregrino desde Oviedo

Una moto Harley Davidson

Miguel escucha a su familia y al público, pero no está de acuerdo con ellos. El concursante hace sus cuentas y decide: ''Me voy a quedar con 19.500 euros'', pero el público le pide que suba su apuesta y él acepta: ''Lo subo, 20.000 euros''.

Tras una pequeña espera, Miguel espera junto a Tania Medina y Carlos Sobera, que anuncia el precio justo del escaparate final: ''27.559 euros'', por lo que Miguel se queda muy lejos del precio justo y no consigue llevarse los premios del gran escaparate final.

Miguel no se va con las manos vacías porque consigue un gran premio

Pero pese a que Miguel no ha conseguido su objetivo en 'el escaparate final' no se va con las manos vacías porque ha acertado el precio justo en una de las pujas y ha tenido la oportunidad de jugar en uno de los juegos del concurso.

El juego no se le ha dado muy bien, pero ha conseguido un acierto y ese acierto le ha llevado a ganar el premio gordo, un gran viaje a Florencia valorado en 1.845 euros.