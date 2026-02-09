Ana Carrillo 09 FEB 2026 - 14:27h.

Luciana ha reaccionado a los comentarios sobre su físico que hicieron los amigos de Borja en plena boda

La enorme decepción de Luciana en 'Casados a primera vista' tras la negativa de su padre a asistir a su boda: "Necesitaba que aceptara"

Compartir







Cinco parejas ya se han casado a primera vista y la sexta se conocerá en el altar este lunes 9 de febrero en Telecinco, en una nueva entrega de 'Casados a primera vista' a las 23:00. En el programa anterior, que puedes ver en Mediaset Infinity, vimos las bodas de Lorenzo y Laura y de Luciana y Borja: en ambas hubo sonrisas, nervios, buen rollo, pero en una de ellas hubo muchas críticas.

Fue en la de Luciana, una enfermera de 29 años residente en Mallorca, y Borja, un empresario de 26 procedente de Sevilla. Los amigos de él criticaron repetidamente el físico de la novia y comentaron que a su amigo no le iba a gustar la joven por esta cuestión. Además, criticaron el aspecto físico de las amigas de la novia, que hicieron todo lo contrario: dijeron que los amigos del novio les habían parecido simpáticos y que creían que Borja era el indicado para contraer matrimonio con su amiga.

En las redes sociales, muchos fueron los espectadores que criticaron que los amigos de Borja hicieran este tipo de comentarios sobre el físico de Luciana y ella también ha reaccionado en un vídeo de TikTok. Haciendo gestos que muestran su incredulidad por lo escuchado y su decepción, la enfermera ha comentado: "En fin, qué bonita fue mi boda".

Los fans del programa que se han topado con el vídeo en la mencionada red social le han dejado comentarios de apoyo, en los que expresan que no ven con buenos ojos que los amigos de Borja la criticasen por su aspecto físico.

"No es para menos bonita, incomprensible las barbaridades que dijeron, para mí preciosa y con una personalidad dulce y encantadora, a palabras necias oídos sordos", "Luciana ni caso a los amigos de él, vaya amigos que tiene, ole tú y tu brillo", "Eres preciosa. Que nadie te haga dudarlo ni un minuto": estos son algunos de los comentarios a los que Luciana les ha dado 'me gusta'.