Un comentario de Stefan provoca una fuerte discusión con Estefanía y que ella se quite el anillo de casados: “Me has decepcionado”
Un comentario de Stefan durante una cena desata una crisis emocional entre él y Estefanía
El resto de las parejas alucinan al escuchar qué ha pasado entre Estefanía y Stefan desde que se conocieron: “Pobrecito, me da pena”
Stefan y Estefanía cada vez se conocen más. Durante una cena en la que la conversación fluía con naturalidad, un comentario de Stefan termina por truncar el ambiente.
Stefan explica a Estefanía que siente que la conoce de antes: "Tu forma de ser, tu carácter… me recuerdan a alguien. Como si ya nos conociéramos de antes. Si no, ¿por qué crees que tengo la paciencia que tengo contigo? Intento entenderte. Sabes que cualquier hombre no aguantaría lo que yo aguanto". Estefanía, incómoda, responde: "Ni que yo fuera aquí… no sé. ¿Qué es lo que aguantas exactamente?".
Stefan, entonces, intenta explicar lo que siente: "Tengo miedo de esforzarme, de seguir peleando por ti… y que justo cuando yo me rinda sea cuando tú decidas abrirte conmigo". Estas palabras sienta muy mal a Estefanía: "Para mí eso sería doloroso, me decepciona y me provoca una inseguridad brutal".
Ese comentario hace que Estefanía se cierre de inmediato: "Ese miedo me lo has transmitido tú a mí, y ahora me va a costar abrirme mucho más". Afectada, toma una decisión drástica: se quita el anillo de casada: "Es que me has transmitido muchísima inseguridad".
Estefanía prefiere irse a dormir sin seguir hablando, pero esto molesta profundamente a Stefan: "Tú puedes irte a dormir tranquila sin hablar de esto, solo por orgullo. Si eres una mujer, te sientas aquí conmigo y lo hablas".
Aun así, Stefan decide acercarse para intentar arreglar la situación: "No desconfíes, por favor". Pero Estefanía sigue dolida y, entre lágrimas, expresa lo que realmente desea para su vida: "Yo tengo muy claro lo que quiero. Quiero un hombre a mi lado que esté al cien por cien por mí, que me haga sentir la mujer más segura del mundo". Stefan insiste en que quiere ser ese hombre: "Estoy en ello, déjame. Dame tiempo. No puedo volver a meter la pata".
A la mañana siguiente vuelve a disculparse: "Perdóname por meter la pata. Soy así… soy patoso. Dije algo que realmente no sentía". Estefanía le explica por qué le dolió tanto: "Es que justo en el momento en que me estaba abriendo, tú me dices eso"
El enfado de Stefan con las críticas de sus compañeros
Tras la reunión de parejas, ambos regresan al apartamento y Stefan mueve la fotografía de la boda, algo que Estefanía no comprende. Ella le pregunta por qué lo hace, y él responde: "Me veo ya como un mayordomo. Ahora la foto me recuerda a eso. Necesito un tiempo para asimilar que no es así".
Además, Stefan explica por qué le molestó el comentario de Lorenzo: "Ellos piensan que yo estoy siguiendo el rol que tú quieres, pero no es así. Yo soy así. Como ellos no lo ven, juzgan sin conocerme, y me hace gracia que se atrevan a opinar".