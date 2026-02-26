Daniel y Jesús Oviedo, 'Gemeliers', acuden por primera vez a '¡De viernes!' para contarlo todo de la brutal agresión que sufrieron

Carlo Costanzia también se sentará en '¡De viernes!': responderá a su prima, Laura Matamoros

El pasado fin de semana, Daniel y Jesús Oviedo, los hermanos que componen el dúo musical 'Gemeliers', sufrieron una brutal agresión a la salida de una discoteca de Madrid en la que estaban celebrando su cumpleaños. Sus novias también fueron agredidas y los cuatro tuvieron que ser ingresados en el hospital madrileño Gregorio Marañón. Mañana, 27 de febrero, los hermanos acuden al plató de '¡De viernes!' para hablar de lo ocurrido.

Carlo Costanzia y Cristina Piaget, también en plató

El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona recibirá también en plató a Carlo Costanzia, que regresa para contestar a su prima, Laura Matamoros, que la semana pasada, en ese mismo plató, se sinceró acerca de la tensa conversación que dinamitó su relación.

Contará cómo fue la tensa discusión que protagonizó en un coche con su prima. ¿Qué opina de lo que narró ella? ¿Fue realmente tenso el encuentro? ¿Se siente identificado con el perfil que describió de él? ¿Por qué cree que ella lo ha revelado? También responderá a las duras acusaciones de Diego Matamoros, que lo ha acusado en redes sociales de haber amenazado a Laura Matamoros, y aclarará si es cierto que su madre, Mar Flores, se ha posicionado al lado de la exconcursante de 'Supervivientes' en este conflicto familiar.

Cristina Piaget también estará presente para revelar duros episodios hasta ahora desconocidos de su carrera en el mundo de la moda. Según ella, perdió importantes contratos por negarse a mantener relaciones con hombres, además de asumir drásticos sacrificios demandados por una importante agencia de modelos. También desvelará cómo fue su historia con Carlos Lozano y si se plantea tener una relación con él tras su paso por 'GH DÚO'.

Y a esto habrá que sumar que se revelará la identidad de un nuevo concursante de 'Supervivientes 2026', que se suma a la lista que por ahora conforman Jaime Astrain, Toni Elías, Aratz Lakuntza, Ingrid Betancor, Gerard Arias, Marisa Jara, Ivonne Reyes, Maica Benedicto, Alba Paul, Paola Olmedo, Alex de la Croix, Claudia Chacón, Alberto Ávila y Gabriela Guillén.