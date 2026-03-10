Los colaboradores se pronuncian sobre las suegras en ‘Casados a primera vista’: “Comparar es horrible”

Alejandra Rubio, Leticia Requejo y Pepe del Real opinan en exclusiva sobre uno de los temas que más debate ha generado en 'Casados a primera vista': qué hacer si tu suegra te compara constantemente con la ex de tu pareja

Las “pruebas de fuego” que ponen en jaque a las parejas de ‘Casados a primera vista’, según los colaboradores

Compartir







'Casados a primera vista' cerró este lunes en Telecinco la primera etapa de su experimento social, en el que seis parejas aceptaron casarse sin conocerse previamente para intentar construir una relación desde cero. Tras semanas de convivencia, conflictos y terapia con los expertos, solo tres matrimonios decidieron seguir adelante, mientras que otros tres optaron por romper definitivamente.

Entre las historias que más conversación han generado entre los espectadores destaca la de Laura y Lorenzo, cuyo vínculo se vio marcado por la presencia de la madre de él. Durante el programa, Laura decidió hablar directamente con su suegra sobre una conversación privada que había leído entre madre e hijo, un momento tenso que terminó con ambas aclarando sus posturas. Este episodio ha reabierto un debate clásico en las relaciones: hasta qué punto la familia política puede influir en la estabilidad de una pareja. A raíz de ello, desde la web hemos preguntado a varios colaboradores qué harían si su suegra les comparara constantemente con la expareja de su pareja.

Alejandra Rubio reconoce que sería una situación muy complicada, especialmente si la pareja no interviene. “Uf, eso es horrible. Sabes que eso no se puede aguantar, pero esperaría que mi pareja me defendiera. No sacar la cara por mí sería muy duro”. Leticia Requejo, por su parte, apuesta por marcar distancia si se produce ese tipo de comportamiento. “A mí me parecería un coñazo. Entonces prohibiría a mi pareja los domingos a comer a su casa e intentaría tener contacto cero con ella, sinceramente”.

Más conciliador se mostró Pepe del Real, que cree que el problema no está solo en las suegras, sino en las comparaciones en general. “No me sentaría bien. Comparar es odioso. Da igual con el ex o con quien sea. Comparar no es bonito nunca. Yo siempre digo: a mí no me compares”.

El debate conecta con una de las claves del propio experimento televisivo: cómo factores externos, como la presión familiar o las expectativas del entorno, pueden afectar a una relación que acaba de empezar. En un formato donde dos desconocidos intentan construir un matrimonio en tiempo récord, la opinión de familiares —y especialmente de las suegras— puede convertirse en un elemento tan decisivo como los propios sentimientos de la pareja.

Dale play a los vídeos y únete al debate.

"Siempre cree que tiene la razón": quién es la más dramática de 'Casados a primera vista'

Las “pruebas de fuego” que ponen en jaque a las parejas de ‘Casados a primera vista’, según los colaboradores

Los famosos que deben participar en 'Casados a primera vista', según los colaboradores de 'Vamos a ver'