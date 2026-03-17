Así ha reaccionado la participante de 'Casados a primera vista': no te lo pierdas

Los colaboradores determinan cuándo hay que dejar de luchar por una relación: “Ahí se acaba”

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Durante el reencuentro seis semanas después de 'Casados a primera vista', Estefanía se ha quedado en shock ante una confesión de Stefan. Y es que el participante de 'Casados a primera vista' invitó a sus dos mejores amigas a su boda. Pues bien, con una de ellas -María- Stefan tuvo una especie de rollo, algo que salió a la luz cuando acabó el programa, en una tensa conversación entre ambos. Lo que no se esperaba esta es que también tuvo algo con su otra mejor amiga, Elena.

Ha sido el propio Stefan quien ha contado todo al detalle, revelando la conversación que tuvo con Estefanía y el pequeño enfado de esta al descubrirlo: "Ella no ve bien que a lo mejor me hablen chicas con la que he tenido antiguos rollos". Ha sido en ese preciso momento cuando Stefan se ha querido "sincerar con una cosa". ¡También tuvo algo con su otra mejor amiga, Elena!: "Te lo iba a contar igualmente".

"Me quedo en estado de shock", ha reconocido Estefanía, completamente impactada. "Esas son cosas que se dicen al principio, en el inicio de conocernos. No ahora, después de dos meses", ha subrayado Estefanía. Stefan, por su parte, se ha justificado alegando que habría sido peor que hubiera desvelado que tuvo rollo con sus dos amigas, por lo que prefirió contarle que lo había tenido solo con una, y durante este reencuentro, el resto de la historia.

Stefan y Estefanía cuentan qué pasó entre ellos al salir de 'Casados a primera vista'

Antes de esta confesión de Stefan, los dos participantes de 'Casados a primera vista' han contado lo que pasó entre ellos al terminar su aventura en 'Casados a primera vista'. Estefanía tenía un viaje pendiente a Bali, puesto que tenía que crear contenido, mientras que Stefan necesitaba "contacto cero".

No obstante, el hecho de que ella fuera recibida por Bali con una gran tormenta (aunque los expertos han asegurado que era un poco una especie de excusa), hizo que Estefanía llamara a Stefan "tras aparecerle Diosito" y manteniera con él una larga conversación de más de una hora y media hablando absolutamente de todo.

Conversación que desencadenó en que Estefanía hiciera las maletas y se fuera directa a Lanzarote para ver a Stefan y tener con él un encuentro único y muy especial: "Vi una mujer entregada", ha asegurado Stefan, que se llevó una grata sorpresa sobre lo bien que estuvieron en su tierra.

La decisión definitiva de Stefan y Estefanía

Por último, Stefan y Estefanía han tomado una decisión definitiva sobre si seguir o no juntos. Antes de ello, Estefanía ha mostrado su disgusto por todo el tema del rollo con sus mejores amigas y el hecho de habérselo contado a estas alturas: "Estoy muy decepcionada". No obstante, ambos han escrito en la libreta "seguir", dejando atrás todo y emprendiendo una aventura ahora uera de 'Casados a primera vista' llena de deseo y mucho amor.