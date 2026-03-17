El concursante se enfrenta con mucho humor a un panel final lleno de altibajos

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Con mucho humor y haciendo gala de sus chistes, Javi de Lleida ha jugado sus cajas hasta el final siguiendo la mano inocente de su hija de un añito y medio. El concursante ha confiado en el destino y se ha mantenido fiel a la pregunta que le hacía a sus compañeros.

En compañía de su esposa, con los zapatitos de su bebé sobre la mesa y convencido de que el orden de cajas que había elegido su hija era la mejor opción, Javi se ha mantenido fiel a sus ideas y ha llegado a rechazar una oferta de más de 7.000€ de la banquera.

El concursante ha visto cómo poco a poco las cajas verdes iban desapareciendo y su panel se complicaba por momentos. ¿Ha jugado hasta el final? ¿Qué suerte le tenía preparada el destino? ¿Cuánto dinerito se ha llevado? Dale al PLAY y disfruta con una emocionantísima jugada final.