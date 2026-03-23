Lara Guerra 23 MAR 2026 - 21:21h.

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En el reencuentro de 'Casados a primera vista' las parejas pudieron desvelar cómo se encontraban sus relaciones seis semanas después de cuándo finalizó el programa. Tras la decisión final algunos pasaron a una etapa inolvidable como Ana y Luija, y otros como Ainhoa y Marc revelaron su complicado final. Ella aseguraba que el de Andorra le habría dejado por teléfono. Ahora, ambos están preparados para reencontrarse de nuevo en las instalaciones de Mediaset y Ainhoa aprovechó su mañana para lanzar un dardo al participante del programa.

Marc confesaba en el reencuentro seis semanas después que se sentía "como una mierda". De hecho, intento recular mandando a Ainhoa un ramo de flores. Pese a esto, la madrileña dejaba claro que ya era tarde y que ella necesita "un hombre maduro a mi lado. Necesito y quiero una pareja a mi lado.

El dardo de Ainhoa a Marc: "Al principio no le duele, pero pasan los meses y te vuelven a escribir"

Con una historia en Instagram, Ainhoa sale cantando una canción poniendo un breve "concierto de lunes", sin embargo la letra hace una referencia clara a su historia con Marc. La participante sale conduciendo y cantando a viva voz en un día tan importante como el de su reencuentro

Así es la letra de la canción: "El que hace las cosas bien, nunca se va a arrepentir. A veces lo damos todo y algunos no lo saben recibir, pero el que hace las cosas mal, siempre le cuesta seguir. Al principio no le duele pero pasan los meses y te vuelven a escribir, a llamar, a decir que te extraña, que le duele, que se siente solo cada vez que llueve, pero tú no lo extrañas. Ya no te duele. Ahora te tapas con maquillaje lo que te hizo ya no lo quieres, tú no lo quieres, no"