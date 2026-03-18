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Casados a primera vista

Marc le lanza una pulla a Ainhoa por grabar una llamada suya y compartir su contenido

Marc
Marc, participante de 'Casados a primera vista'. Telecinco
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En el reencuentro seis semanas después de 'Casados a primera vista', Marc contó que había decidido romper con Ainhoa y que se había sentido decepcionado porque ella no se opuso ni hizo ningún esfuerzo por preguntarle las razones, simplemente le contestó con un 'vale' por WhatsApp. Pero su gran decepción llegó en el programa, al saber que la madrileña había grabado una de sus llamadas para compartir el contenido con todos los espectadores.

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En esa conversación, Marc parece mostrarse un tanto arrepentido por haber tomado la decisión de haber roto su matrimonio: "¿Estás de acuerdo en haberlo dejado? Hacíamos muy buena pareja...". Esos comentarios provocaron una gran confusión en Ainhoa, que decidió enseñarle la conversación a los expertos del programa, a sus compañeros de experiencia y a los espectadores al reproducirla en pleno reencuentro.

Marc sigue molesto y le ha lanzado una pullita a Ainhoa en sus stories de Instagram al preguntarle a sus seguidores si les parece "ético" que se graben "conversaciones privadas". El andorrano y la madrileña podrán aclarar este asunto el próximo lunes 23 de marzo a las 23:00 en el programa especial que presentará Carlos Sobera en Telecinco y que reunirá a los protagonistas de 'Casados a primera vista'.

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