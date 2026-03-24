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En 'Casados a primera vista para siempre', Borja confesaba que había visto en Stefan una actitud que parecía "un papel", aunque finalmente acabó cambiando de opinión: "Me di cuenta que era un tipo servicial y que lo da todo pero al principio me tenía engañado". "Hay algunas opiniones que comparto y otras no", reacciona al escucharle.

Al interesarse por las que no Carlos Sobera, Stefan contesta: "Que Lorenzo me llame mayordomo sabe que tiene que coger un poco de recorte sobre eso hacia Laura". Eso no quita que reconozca que su actitud al principio del experimento se debe a que se olvidó un poco de sí mismo: "Fue porque vi a Estefania un poco cerrada y soy una persona servicial. Soy así con todo el mundo".

Es en este momento cuando no pierde la oportunidad de lanzarle una pulla a su compañero de programa: "Mucha gente tendría que ser servicial y hacer un poco el tema de la cadena de favores. Y Lorenzo, sinceramente qué te voy a decir a ti, nada más acabar el programa lo primero que hiciste fue volver a Sevilla y quedar con tu ex, entonces...".