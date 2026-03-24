Compartir







Semanas después de uno de los momentos más emotivos de 'Casados a primera vista', Marc y Stefan han querido dar un paso más y aclarar cómo han reaccionado sus familias a sus confesiones más íntimas sobre su infancia y problemas familiares.

Fue durante una dinámica grupal cuando Marc se abrió en canal al recordar su infancia marcada por el divorcio de sus padres cuando tenía apenas seis años. El exjugador de rugby, de 33 años, nacido en Andorra y afincado en Barcelona, explicó que la separación de sus padres cuando tenía tan solo seis años supuso un antes y un después en su vida. Aquel episodio no solo le generó inseguridades —también relacionadas con sus dificultades para comunicarse en diferentes idiomas—, sino que le llevó a desarrollar un fuerte sentimiento de soledad y a asumir responsabilidades impropias de su edad dentro de su entorno familiar.

Un relato que impactó de lleno en el grupo y que tuvo un efecto especialmente visible en Stefan. El participante no pudo contener las lágrimas al verse completamente reflejado en la historia de su compañero, dejando una de las imágenes más emotivas de la temporada. Todo esto ocurrió, además, en paralelo a un momento complicado con Ainhoa. La pareja ya arrastraba problemas de comunicación, y esta dinámica no hizo más que evidenciar la distancia entre ambos: mientras Marc aseguraba sentirse bloqueado cada vez que intentaba abrirse, ella le reprochaba precisamente lo contrario, que no lo hiciera en privado.

Sin embargo, hay una cuestión que no se abordó entonces y que ahora ambos han querido aclarar. Tras hacerse públicas estas vivencias en televisión y desde la última gala de 'Casados a primera vista: ¿Para siempre?', Marc y Stefan han explicado en exclusiva para esta web cómo han reaccionado sus familias, dejando claro que compartir estas experiencias no ha supuesto un problema en su entorno más cercano, sino parte de un proceso personal con el que buscan entender su pasado y avanzar.

PUEDE INTERESARTE Milton responde a Natalia por los comentarios sobre el olor de su aliento y ella hace un matiz importante

Stefan lo tiene claro: “Todos tenemos nuestra propia historia”. Por su parte, Marc defiende que hablar ha sido clave en su proceso personal: “He aprendido con los psicólogos que los sentimientos y las experiencias tienes que abrirte para ser más natural y liberarte”.

Dale play para conocer sus palabras.

Borja y Lorenzo aclaran el origen de su conflicto tras sus pullas en el programa especial de 'Casados a primera vista'

Borja y Lorenzo, de 'Casados a primera vista', demostraron en redes sociales que no tenían una buena relación y el empresario de Dos Hermanas llegó a decir a un colaborador de 'En todas las salsas' - videopodcast disponible en Mediaset Infinity - que su compañero era "una copia barata de Montoya", pero no dieron más explicaciones porque el programa continuaba en emisión. "Laura no me tragaba", ha sido una de las primeras revelaciones que ha hecho Borja, que ha querido matizar rápidamente que esa no es la razón de su conflicto con Lorenzo, que puedes descubrir en este vídeo, en el que también se recogen las declaraciones del marido de Laura sobre el tema, ¡dale al play!