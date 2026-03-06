Ana Carrillo 06 MAR 2026 - 16:15h.

La familia de la exnuera de Carmen Borrego ha subido a Instagram una foto suya junto a sus tres hijos para mostrarle su apoyo incondicional

Paola Olmedo no sabe nadar, pero eso no le ha frenado para participar en 'Supervivientes 2026', concurso que le gustaría ganar por sus tres hijos, que son su gran motor. Precisamente su objeto personal es una bata en la que lleva fotos de sus hijos - dos de relaciones previas a la José María Almoguera, con el que tiene un hijo en común - y le ha dedicado a ellos su salto: "A mi niña, a mi Nuneca, a mis rubitos, pero sobre todo a mi hijo Saúl, que mamá te ama, te quiere".

En su salto hizo una expresión muy conocida entre los jóvenes, el 'six seven', que es un meme y una forma de decir 'más o menos' porque el mediano de sus hijos se lo pidió. Su familia está muy orgullosa de ella y ha subido a Instagram una foto que la empresaria se hizo con sus tres hijos y su madre para mostrarle su apoyo público en redes sociales.

"Estamos orgullosos de ti y deseando que comience esta aventura", han escrito sus familiares junto a esta bonita instantánea en la que le han expresado lo mucho que la quieren y el apoyo que le brindan en su participación en el reality más extremo de la televisión.

Por el momento, Paola ha sido capaz de tirarse del helicóptero y completar la primera prueba pese a que no sabe nadar. Le ha tocado formar parte del equipo rojo, que hizo peor tiempo que el azul y que vivirá en la peor de las playas, Destierro.