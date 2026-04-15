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Máxima tensión entre dos hermanos por una herencia en juego. José María ha venido a 'El diario de Jorge' dispuesto a que termina de una vez por todas el conflicto que tiene abierto con su hermana María.

Acusa a esta de la desaparición de 22.000 euros de la cuenta corriente de su madre tras fallecer. Dice que pidió explicaciones sobre ese dinero tras "no cuardarle" las cuentas. María, por su parte, asegura que su hermano dejó de hablarle de la noche a la mañana sin motivo y que la repartición de la herencia se hizo por sorteo y a partes iguales.

María, tras las acusaciones de José María: "Para mí se terminó mi hermano"

Sin embargo, una y otro por fin se han visto las caras en el programa de Telecinco, donde han vivido un tenso momento. "Vengo aquí hoy a buscar una solucoin", decía José María al llegar al plató. María descubría las graves acusaciones que le había hecho minutos antes su hermano. "¿Vienes a la televisión para decir eso?", le pregunta.

Mientras tanto, José María permanecía en silencio. Su sobrina, la hija de María, intervenía en directo desde el público ante lo que estaba presenciando. "Esto no es un perdón, ¿esto que es?", reacciona. Tras ello, María era clara: "para mí se terminó mi hermano".