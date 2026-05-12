Descubre cuánto dinero se ha llevado Luisa y qué escondía su caja número 18 en ‘¡Allá tú!’

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Con mucha ilusión y en compañía de su amado, Luisa, de Sevilla, ha jugado a esto de las cajas. La concursante sevillana ha tenido claro que ella tenía que arriesgarse, pero hay ofertas de la banca que son muy difíciles de rechazar aun con los 150.000€, en juego.

Luisa tenía claro que con el dinerito que ganara en ‘¡Allá tú!’ iba a reformar su cocina y ha disfrutar con los suyos. Nos ha contado cómo conoció a su pareja y se ha mostrado muy respetuosa cada vez que trituraba las ofertas de la banquera, pero es que su panel era muy bueno.

Con muy pocas cajas ya en juego, Luisa ha transmitido a Juanma el dinero que quería que le ofreciera la banquera y aunque, no le ha ofrecido los 17.000€ que tenía en mente, sí le ha ofrecido 15.555€ y no ha podido decirle que no. Tras tomar su decisión, Luisa ha jugado a ver qué hubiera pasado si hubiera jugado hasta el final y ha descubierto que en el hipotético caso de haber continuado en su caja podía haber 150.000€ o 7.500€, ¿Qué contenía su caja?

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