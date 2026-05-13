La caja de Guada, de Granada, tenía 0,10 o 75.000€, ¿Ha jugado bien?

Luisa, de Sevilla, se planta con los 150.000€ en juego: “Con esto tengo para la cocina”

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Tan solo 5 días después de estrenarse en ‘¡Allá tú!’ y de declararse fan de Catimari, Guada, de Granada, ha salido a jugar a esto de las cajas y ha decidido con mucha responsabilidad.

La concursante ha comenzado hablándonos de su hermana y poco a poco, el panel se ha ido poniendo muy interesante, las ofertas de la banquera han ido en aumento y de buenas a primeras, ha visto a su compañero controlaba un balón en mitad del plató.

Con las dos mejores cajas y con tres de las peores, Guada se ha visto con una suculenta oferta de la banquera entre sus manos y no ha podido resistirse. ¿Cuánto dinero se ha llevado? ¿Estaban los 75.000€ en su caja? Dale al PLAY y disfruta de una divertida y emocionante jugada.

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