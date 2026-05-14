El cordobés recibe suculentas ofertas de la banquera ante un panel muy bueno. No te lo pierdas

Guada, de Granada, se planta ante una suculenta oferta de la banquera: “Nunca he tenido tanto”

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Antonio, de Córdoba, ha salido a jugar muy ilusionado a esto de las cajas y algo le decía que lo iba a hacer junto a José Manuel, su pareja, porque le había bloqueado el teléfono. La pareja ha protagonizado una divertidísima jugada que ha terminado con un gran punto de sensatez.

La seriedad de Antonio se ha compensado por la locura y diversión de su pareja, quién ha revolucionado el plató de ‘¡Allá tú!’ con un gorro de pez y un montón de chistes. Con un pez en la cabeza, Antonio, de Córdoba, ha comenzado a abrir cajas de forma muy proporcionada.

Sin ninguna estrategia, los cordobeses nos han hablado de su vida, de su historia personal y han ido viendo como las ofertas de la banquera se iban multiplicando. Tanto que Antonio ha visto una cifra ante la que no ha podido negarse y eso que su pareja le ha soltado un: “Hemos venido a jugar”.

Descubre cuánto dinero ha ganado Antonio, que contenía su caja número 22 y disfruta con un divertidísimo programa de ‘¡Allá tú!’. Dale al PLAY

‘¡Allá tú!’ celebra el cumpleaños de Palmira

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