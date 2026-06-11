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En Alcoy, Alicante, se ha inaugurado el museo que rinde homenaje al cantante Camilo Sesto. Sin embargo, la apertura ha estado rodeada de polémica por la marcada ausencia del albacea del artista, Cristóbal Hueto.

Lourdes Ornelas ha entrado en 'El tiempo justo' y ha hablado sobre la inaguración del museo. Dice que ha llegado a emocionarse al escuchar una canción del mítico cantante de éxitos como 'Vivir así es morir de amor'. Ornelas también hablaba sobre la salud de su hija, Sheila Devil. "Está mucho mejor", aclara como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El tenso momento

Sin embargo, en el programa de Telecinco hemos vivido un momento de tensión cuando César Muñoz, el presentador, le preguntaba sobre el albacea de la herencia de Camilo Sesto. "No viene a cuento lo de Cristóbal, esas personas no están en la vida de Camilo", aseguraba.

Hueto estaba escuchándola y ha decidido intervenir al ser aludido. "Me ofenden las palabras de esta señora", decía. El hombre de confianza de Camilo Sesto detallaba que se sentía "ofendido" por las palabras de Ornelas, que había asegurado que su figura "restaba". "Nos has maltratado, a mi hijo y a mí", lanzaba la madre de Devil, que decidía abandonar la conexión.