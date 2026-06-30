Universo Calleja 30 JUN 2026 - 01:20h.

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En el próximo programa de 'Universo Calleja' viviremos nuevos momentos apasionantes y viajes trepidantes que harán de esta aventura algo único e irrepetible.

En primer lugar, los invitados del anterior programa -junto al recién llegado actor Gorka Otxoa- subirán el mítico Monte Fanjing, ubicado en Tongren, en provincia de Guizhou, el pico más alto de las Montañas Wuling en el sureste de China, a una altura de 2570 metros. Los invitados llegarán a una címa única e irrepetible que les pondrá al límite como nunca: "Es lo mejor que he hecho en mi vida".

Además, nuevos invitados -como actores, deportistas e incluso uno de los chefs más importantes de España- aterrizarán en la aventura de Jesús Calleja. Y todos, juntos al presentador, viajarán a Xi'an, la ciudad con más historia de China y la capital de la Ruta de la Seda.

Todo esto y mucho más, en el próximo programa de 'Universo Calleja'. ¿Te lo vas a perder? ¡El próximo lunes, a partir de las 23:00 horas, en Telecinco!