Avance de 'Universo Calleja': ascensos extremos, emoción y un viaje a la histórica Xi’an en China
Además, nuevos invitados se sumarán a la aventura: actores, deportistas e incluso uno de los chefs más importantes de España
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¡Todos los programas de 'Universo Calleja'!: al completo, en Mediaset Infinity
En el próximo programa de 'Universo Calleja' viviremos nuevos momentos apasionantes y viajes trepidantes que harán de esta aventura algo único e irrepetible.
En primer lugar, los invitados del anterior programa -junto al recién llegado actor Gorka Otxoa- subirán el mítico Monte Fanjing, ubicado en Tongren, en provincia de Guizhou, el pico más alto de las Montañas Wuling en el sureste de China, a una altura de 2570 metros. Los invitados llegarán a una címa única e irrepetible que les pondrá al límite como nunca: "Es lo mejor que he hecho en mi vida".
Además, nuevos invitados -como actores, deportistas e incluso uno de los chefs más importantes de España- aterrizarán en la aventura de Jesús Calleja. Y todos, juntos al presentador, viajarán a Xi'an, la ciudad con más historia de China y la capital de la Ruta de la Seda.
Todo esto y mucho más, en el próximo programa de 'Universo Calleja'. ¿Te lo vas a perder? ¡El próximo lunes, a partir de las 23:00 horas, en Telecinco!