'Bailando con las estrellas' | Programa 7, en vídeo (25/10/25)

P7 - Bailando con las estrellas Temporada 2 Programa 7
'Bailando con las estrellas' | Programa 7 completo (25/10/25)
Los concursantes eliminados regresan a la pista de baile en busca de una segunda oportunidad, pero solo uno de ellos regresará esta misma noche como concursante oficial, ¿quién será el repescado? Por otro lado, uno de los participantes decide abandonar la competición y explica los motivos.

