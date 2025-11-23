Disfruta de la semifinal de 'Bailando con las estrellas' del sábado 22 de noviembre, online y completo

Una inesperada eliminación a las puertas de la final deja en shock a los participantes... ¡Y proclama a los 4 finalistas!

Compartir







Reñidísima y emotiva semifinal de 'Bailando con las estrellas'. El programa despide a dos participantes (uno al inicio de la gala y otro al final, tras ver todas las actuaciones de los participantes en esta gala 11) y conocemos los nombres de los cuatro finalistas del programa. ¿Quién ganará?