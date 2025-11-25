Pedro Jiménez 25 NOV 2025 - 22:18h.

Tanto las chicas como los chicos han elegido a sus solteros favoritos para tener su tercera cita: ¡todos los nombres, al completo!

A veces, 'La isla de las tentaciones 9' nos sorprende y mucho con unos giros de guion que hacen del programa uno de los más apasionantes y frenéticos de la televisión. Un ejemplo de ello es la última entrega del reality de Telecinco, en donde hemos vivido absolutamente de todo... con una sorpresa que, quizás, nadie se esperaba para nada. Y es que Mayeli ha elegido a un tentador diferente a con los que parecía tener más feeling en 'Villa Playa', escogiendo a Borja, el soltero de Almudena.

Ha sido Sandra Barneda quien se ha plantado en 'Villa Playa' para preguntarles con quién quieren tener su tercera cita de todos los solteros que hay en la villa, en plena intimidad: "La aventura no se detiene. Debéis seguir conociéndoos y poniéndoos a prueba con vuestro soltero favorito", ha dicho. "Antes necesito saber si alguna de vosotras quiere cambiar de soltero favorito", ha añadido la presentadora de 'La isla de las tentaciones 9'.

Tanto Helena como Claudia como también Sandra lo tienen claro: no quieren cambiar de soltero. Las tres están muy a gusto con cada uno de sus tentadores. Algunas como Helena se ha justificado asegurando que le gusta "el pique" que mantiene con Barranco, mientras que Sandra ha aludido a lo "cómoda" que está con Andrea. Claudia ha achacado su no cambio de opinión a que, junto a Gerard, forman una pareja "muy explosiva y divertida".

La inesperada decisión de Mayeli en su elección de cita

Pero ha sido con el turno de Mayeli con el que ha saltado la sorpresa. Hay que recordar que su anterior cita fue con Aitor, algo que ella recuerda como un "completo desastre". Es por ello que Sandra Barneda le ha hecho una pregunta sincera y directa: "¿Alguno de los solteros de tus compañeras ha despertado en ti cierto atractivo?". Mayeli ha señalado que, a pesar de que no hay atracción física, de todos los compañeros, con el que más se siente a gusto es con Borja.

"Siento que es un apoyo aquí dentro para mí. Cuando hablamos es súper majo y súper educado, gracioso, servicial con todas y muy pendiente de todas. Y es con el que más a gusto me siento hablando", ha dicho la ecuatoriana pero afincada en España. Almudena, por su parte, ha apuntado que no cambiaría a Borja "por nada": "Siento que estoy avanzando más con él. Estoy muy a gusto con él y es mi apoyo incondicional desde el primer momento".

Finalmente, Sandra Barneda les ha informado a ambas que podrán tener las dos una cita con Borja, una decisión que les ha sentado de maravilla. De hecho, Mayeli ha bromeado: "Compartir es de guapas". Ahora habrá que esperar para saber con quién de las dos siente Borja más afinidad... y viceversa, puesto que Mayeli todavía no se ha sentado con él cara a cara y tampoco sabemos cómo reaccionará.

Los chicos eligen a sus solteras favoritas

Por otro lado, en 'Villa Montaña', los chicos han elegido también a su soltera favorita para tener su tercera cita, en presencia de la 'maestra de ceremonias' Sandra Barneda.

