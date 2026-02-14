'¡De viernes!' | Programa completo, en vídeo (13/02/26)

Silvia Bronchalo, rota de dolor, confiesa si ha perdonado a su hijo Daniel Sancho por el crimen que cometió: "Incluso lo quiero más"

Disfruta del programa de '¡De viernes!' del 06 de febrero, online y completo

Compartir







Silvia Bronchalo rompía su silencio en '¡De viernes!'. La madre de Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, se pronunciaba por primera vez en nuestro programa en una durísima entrevista sobre la que esta noche descubríamos el contenido de la segunda parte, tras la emisión de la primera la semana pasada.

La madre de Daniel Sancho contestaba a todas las cuestiones sin respuesta respecto al crimen de su hijo, que en estos momentos cumple condena en la prisión tailandesa de Surat Mahi, y al proceso de investigación del mismo. También, la entrevistada se sinceraba sobre el motivo de su divorcio con Rodolfo Sancho y hablaba sobre la doble vida que llevaba su hijo con Edwin Arrieta antes del asesinato.

Además, al final del programa, conocíamos la última hora de 'GH DÚO' en un panel de colaboradores expertos compuesto por Mónica Hoyos, Rocío Flores y María Jesús Ruiz, entre otros, valoraban la convivencia en la casa de Tres Cantos, junto a Sonia Modoc y Carmen Borrego, excocursantes de esta edición del reality.