'Supervivientes 2026': Conexión Honduras 4 (29/03/26), completo

Supervivientes 30 MAR 2026 - 08:26h.

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La cuarta gala de 'Conexión Honduras' ha venido cargada de noticias bomba: el nombre de la nueva concursantes que se incorpora a la aventura de 'Supervivientes', el nombre del primer expulsado definitivo de la edición y la duda sobre la continuidad de Alberto Ávila, que tenía que ser evacuado de su playa ante los problemas que provocaban en el muñón de su pierna el estar tantas horas bajo la lluvia a causa del temporal que azota Honduras.