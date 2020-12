De la despedida de Adara y Gianmarco al reencuentro de Inma y Ángel: los momentos televisivos más románticos de 2020

Recordamos algunas de las escenas más tiernas del año

El año 2020 ha estado marcado por grandes momentos televisivos. Hemos sido testigo de tensos enfrentamientos y peleas en plató, pero también de bonitas declaraciones de amor, apasionantes reencuentros e inesperados romances.

Estos son los momentos televisivos más románticos del año 2020:

La despedida entre Adara y Gianmarco

Adara participó en 'Gran Hermano VIP 7' sin poder imaginarse que su vida daría un giro de 180 grados al conocer a Gianmarco. Pese a mantener una relación con Hugo Sierra, la ganadora del reality se enamoró perdidamente del italiano y no pudo evitar dejarse llevar. Más tarde en 'El tiempo del descuento' protagonizaron una de las despedidas más emotivas. "Te amo mucho, no lo olvides, no pienses en cosas pasadas, lo que importa es lo de ahora y yo he apostado por ti. No dudes", le prometió.

José y Adelina

José y Adelina fueron una de las pocas parejas que superó la prueba de 'La isla de las tentaciones'. El murciano envió un mensaje a su novia de lo más enternecedor que revolvió los corazones de todos los espectadores:

"Hola mi vida, te echo muchísimo de menos y te quiero con todo mi corazón. Esta experiencia me está enseñando a valorar cada minuto que pasamos juntos y ha confiar ciegamente en ti como nos habíamos prometido. Te echo mucho en falta mi princesa. Cada mañana despierto más enamorado de ti y si te encuentras perdida búscame entre tus recuerdos"

La declaración de amor de Elena a su novio

A pesar de que Elena no quería hablar de su pareja debido a que era una persona anónima, la exsuperviviente no pudo evitar declararle su amor a los cuatro vientos en Honduras. "Es el hombre de mi vida. Nunca se lo he dicho, siempre he estado con miedos. Pedro quiero darte las gracias por todo este tiempo incondicional y por todo lo que me has demostrado a pesar de que yo no he estado al cien por cien. Te quiero mucho, no te lo decía por miedo a que lo cogieras e hicieras con el lo que quisieras. A partir de ahora voy a confiar en ti y nada, decirte que te quiero y que espero que seas el hombre de mi vida", confesó entre lágrimas y muy emocionada.

Iván abre su corazón a Oriana

A pesar de que en un principio Iván confesaba que su primer beso con Oriana no había significado nada para él, el extronista fue enamorándose cada vez más y más de la venezolana. 'El pollito' sorprendió a la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' con una romántica declaración:

"Contigo tengo un problema, que a veces no te entiendo. A mí en la gala cuando Sonsoles me pregunta si te quiero, no me sale decirlo delante de todo el mundo porque me da vergüenza. Pero quiero hacerte la persona más feliz del mundo. Tengo tu vida para que todo lo mal que lo has pasado lo olvides y empieces una nueva vida conmigo. Te quiero de verdad. Cada día me doy más cuenta que quiero estar contigo y no sé cómo irá, ojalá dure toda la vida"

Iván se disculpa con Ruth

Si al andaluz le costaba mostrar sus sentimientos a Oriana, lo contrario le ocurría con Ruth Basauri en su mítico reencuentro en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. La expareja se volvió a ver en el plató donde se había forjado su historia de amor y el exsuperviviente pidió perdón a la vasca por todos sus errores.

"Estoy contento de tenerla aquí porque además sé que ella no está pasando por un buen momento de su vida. Hace mucho tiempo que no nos vemos y sabes que lo que vivimos aquí fue muy bonito. Ha pasado mucho tiempo y me he quedado con las cosas buenas. Si alguna vez te he hecho daño porque era un crío y me encontré de repente con fama y dinero... no puedo volver al pasado, pero lo siento".

Inma y Ángel abandonan 'La isla de las tentaciones 2'

Las parejas de 'La isla de las tentaciones 2' llegaron al reality con mucha ilusión. Sin embargo, Inma y Ángel no duraron ni dos semanas en República Dominicana. Tras una lacrimógena hoguera de confrontación decidieron abandonar el programa y volver juntos a España.