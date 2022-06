Ana María Aldón enfada a 'Viva la vida' en su conexión en directo: "No le interesa contestar a estas preguntas"

Ana María Aldón responde a las críticas de Gloria Camila en una revista.

Cuando Ana María dice no oír bien para no responder, enfada a los colaboradores.

Emma García, a Ana María Aldón: "Creo que Ortega Cano tiene motivos para molestarse".

Poco le ha durado la paz a Ana María Aldón. Gloria Camila Ortega se ha mostrado muy tajante contra ella después de leer su última entrevista en una revista. Nada más comenzar con su intervención en directo con Emma García, la colaboradora de 'Viva la vida' ha aquerido aclarar que José Ortega Cano no se encuentra junto a ella en El Rocío porque se ha marcado por motivos laborales. Después, ha hecho frente, una a una, a todas las polémicas en las que se ve envuelta.

¿Están unidas Gloria Camila y Ana María Aldón?

Gloria Camila lamenta que Ana María no la considere su amiga, y ella se explica: "Hemos tenido confidencias, pero lo que quise decir es que no tenía el mismo nexo de unión que ella tiene con su padre. Hemos tenido muchas vivencias, hemos estado muy unidas. Quizás no me expliqué bien. Puede que no le guste como diseño, lo entiendo, pero si fuese al contrario yo hubiese tenido unas palabras bonitas hacia ella (...). "Mi hija no es mi amiga, y la hija de mi marido, es la hija de mi marido". Estos días, Gloria y Ana María no han hablado, pero tienen una conversación pendiente.

Los colaboradores, contra Ana María Aldón por evadir las respuestas

¿Qué opina Ortega Cano de la entrevista? Ana María responde: "Estaba conmigo en el Rocío, no sé si la habrá visto. Él estaba conforme con que concediera la entrevista que me ofrecieron después de la 'Sálvame Fashion Week", responde yéndose por las ramas, pero Emma le pregunta directamente si el torero es conocedor de los titulares que han salido de ella. "Si le molestan algunas cosas o le ofenden, lo hablaremos y le pediré disculpas", responde ella. Es en este momento en el que los colabores se enfadan, pues no se creen ni que Ortega Cano no sepa todo lo que se ha generado ni que no lo hayan hablado: "Nos estás tomando el pelo", considera José Antonio Avilés.

El colaborador opina que Ana María "se ha cargado su matrimonio" con esta entrevista. "¿Eres consciente de que has tirado cañonazos a Gloria Camila y eso, Ortega Cano no te lo va a perdonar?", le pregunta, pero Ana María se va por las ramas para no contestar. Dice no escuchar bien cuando le plantean algunas preguntas y enfada a Raquel Bollo: "Llevo yo muchos Rocíos a mis espaldas y el pinganillo se escucha bien". "Nos da la sensación de que escuchas las preguntas pero las respuestas se desvanecen", opina Emma.

Emma García cree que Ortega Cano tiene motivos para estar molesto con Ana María Aldón