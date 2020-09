Las Campos amenazan con abandonar 'Viva la vida' tras el duro ataque de Amador Mohedano

Amador ha arremetido duramente contra Carmen y el resto de la familia Campos y no ha dudado en hablar de Terelu y hasta de María Teresa. Considera que Carmen habla solo en las revistas y que, cuando se le pregunta en plató, no suelta prenda, haciendo hasta burlas de la manera en la que tanto ella como su hermana responden a las preguntas de la presentadora o las de sus compañeros colaboradores.

Emma García llama la atención a Terelu y Camen

Tras este tenso momento, Emma ha cortado la llamada y ha pedido explicaciones a Terelu y a Carmen, pues no entendía ese arranque que han tenido de marcharse. “Me parece que Amador puede dar su opinión, me extraña que os vayáis, en fin. Vamos a ser más profesionales”, les ha pedido la presentadora. “Yo he vuelto por respeto al directo ya ti”, ha dicho Terelu al respecto. Por su parte Carmen se ha mostrado indignada porque considera que se ha puesto en duda su trabajo.