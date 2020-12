Marta López: "Una amiga íntima me ha dicho que Efrén tiene grabaciones y conversaciones mías"

"Me dijo que lo que te voy a decir no te va a gustar nada de Efrén, me dijo que Efrén tenía grabaciones mías, que tenía conversaciones mías", ha contado Mata López dejando a todos sus compañeros estupefactos, "y no sé dónde las quería utilizar", ha añadido. Ella no quiso creérselo pero esta amiga le mandó una prueba, una serie de pantallazos de conversaciones de la pareja por WhatsApp, y ahí fue cuando Marta López se dio cuenta de lo que le había hecho su ex.