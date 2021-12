Sonsoles Ónega responde a Miguel Ángel Revilla: "Si ustedes dejan salir ¿cómo le vamos a decir a un adolescente que no lo haga?"

El Presidente de Cantabria ha insistido en la necesidad de vacunar a la población española y a la mundial “De que vale vacunarnos si no vacunamos a todo el mundo… La vacuna es la solución por más que se diga” , en el hartazgo de la gente “Por muchas llamadas que hagamos, la gente es responsable en general, pero hay una situación de personas que están hartas y restringirles como en abril del año pasado, no es posible”, y ha resaltado la promesa que Sánchez les hizo y que no había visto en los titulares “Se comprometió a que en tres meses, todos los españoles que tuvieran una o dos dosis, tendrían la tercera vacuna puesta y todos los niños también”.

Miguel Ángel Revilla le ha explicado a Sonsoles Ónega que iba a cenar en compañía de su hija pequeña y de su esposa, cuando años atrás en su casa se juntaban hasta 30 personas y ha pedido a la gente que no vaya a sitios cerrados con aglomeración de gente . Una petición ante la que la presentadora no ha tenido más remedio que debatirle.

Sonsoles le ha mostrado la imposibilidad de decirle a un adolescente que no puede salir cuando no está prohibido y por ejemplo, en el caso de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso no lo ve cómo algo negativo y le ha reprochado que no tomaran medidas más contundentes “Si ustedes dejan cómo les vamos a decir a un adolescente que no salga”.