Alba Carrillo se posiciona: “No me parece bien ni correcto lo que hizo ayer Jorge con Marta”

En mitad el huracán que atraviesa Marta Riesc o, Alba Carrillo no ha querido terminar su intervención en el Fresh sin posicionarse públicamente contra el presentador Jorge Javier Vázquez .

No ha sido un tema tratado en ‘Ya es mediodía’, pero Alba Carrillo ha aprovechado que estaban tratando el tema de Marta Riesco para romper una lanza por ella y mostrarse una vez más, contraria al presentador Jorge Javier Vázquez. “No me parece bien ni correcto lo que hizo ayer Jorge con Marta”, ha asegurado Alba Carrillo intentando tratar el tema que ha enfrentado al conductor de ‘Sálvame’ con la reportera públicamente, pero no había tiempo para más.