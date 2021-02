La pesadilla de Sofía Suescun da la vuelta al mundo: “Me tocaba, me forzaba”

Sofía Suescun ha dado su testimonio más desgarrador en el programa ‘Despierta América’. El caso del acosador de Pamplona ha cruzado el charco y en una durísima entrevista, Sofía Suescun relató cómo fueron los tocamientos a los que fue sometida con tan solo 14 años “Se acercaba a mí, me obligaba, me tocaba, me forzaba…”. Una auténtica pesadilla que según la colaboradora de ‘Ya es mediodía Fresh’ no solo se producía dentro de la agencia de modelos Dana Models “Un día vino a buscarme y en ese momento en el que me llevaba en el coche, me tocaba, me forzaba… Era una auténtica pesadilla”.