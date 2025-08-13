Un total de 42 provincias tienen avisos activos para este miércoles por altas temperaturas, precipitaciones y tormentas

La ola de calor no nos abandona: la Aemet alarga su previsión de duración

Compartir







En concreto, las provincias con nivel naranja por altas temperaturas son Cáceres y Badajoz (Extremadura), Girona y Lérida (Cataluña), Huesca (Aragón), Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla (Andalucía) y Gran Canaria (Islas Canarias). Córdoba, Huelva y Sevilla llegarán a los 42ºC.

Por otra parte, el resto de avisos por calor estarán en Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana), Murcia (Vega del Segura), Madrid (Sur, Vegas y Oeste), Ourense (Galicia), Barcelona y Tarragona (Cataluña), Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo (Castilla-La Mancha), Ávila (Castilla y León), Mallorca (Islas Baleares), Teruel y Zaragoza (Aragón), Almería y Granada (Andalucía), y La Palma (Islas Canarias).

Respecto a los avisos por tormentas, se darán en La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica Riojana), Madrid (Sierra de Madrid), Barcelona, Girona y Lleida (Cataluña), Guadalajara (Castilla-La Mancha), Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid (Castilla y León), Cantabria (Liébana, Centro y Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro), Principado de Asturias (Cordillera y Picos de Europa) y Huesca, Teruel y Zaragoza (Aragón). Asimismo, se esperan precipitaciones en Barcelona, Girona, Lérida y Huesca.

El paso de una vaguada que aumentará la inestabilidad

La AEMET prevé para este miércoles el paso de una vaguada que aumentará la inestabilidad en el cuadrante noroeste peninsular y que se extenderá hacia el este, dejando cielos nubosos con abundante nubosidad de evolución.

PUEDE INTERESARTE El ingeniero agroforestal Juan Picos explica por qué sufrimos tantos incendios y cada vez más grandes

Además, en el norte de Galicia y en el entorno del Cantábrico se dará nubosidad baja con bancos de niebla matinales y vespertinos. También se esperan chubascos y tormentas en la mitad norte y el tercio este peninsular, sin descartar el resto de forma local y sin que se esperen en el suroeste.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Asimismo, es probable que en la meseta norte y las montañas aledañas, nordeste peninsular, Sistema Ibérico y Pirineos los chubascos y tormentas sean localmente fuertes con granizo y rachas muy fuertes. En Baleares se prevén intervalos nubosos y en Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas. En Canarias, se espera una probable calima en las islas orientales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Temperaturas máximas

Respecto a las temperaturas máximas, estarán en descenso en la Península y Canarias, localmente notable en el Cantábrico, y sin esperarse cambios, salvo algún ascenso ligero en el litoral mediterráneo y Baleares. Aun así, se superarán los 35ºC en la mayor parte de la mitad sur de la Península, en las depresiones del noreste y en zonas de Canarias y de Baleares y se alcanzarán los 40ºC en las depresiones de la vertiente sur atlántica.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En cuanto a las temperaturas mínimas, descenderán en gran parte de la Península y en los archipiélagos, mientras que en el suroeste peninsular y litorales del norte tendrán un ligero ascenso. En este sentido, no bajarán de 20ºC en la mayor parte del país, excepto en el norte peninsular y montañas y se espera superar los 25ºC en el Mediterráneo, Canarias y depresiones de la vertiente atlántica sur.

Por último, soplará de norte en Canarias y levante en el Estrecho y Alborán, ambos moderados con probables intervalos de fuerte. También serán moderados los vientos del norte en los litorales atlánticos gallegos. Se prevén vientos flojos en general en el resto, con predominio del sur y este en el Mediterráneo, del sur y oeste en la vertiente atlántica y del norte en la cantábrica.