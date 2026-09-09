Una tromba de agua derriba el arco de la Feria de Murcia e inunda sus calles

Las precipitaciones obligan a suspender las actividades de las fiestas y a cortar la circulación en algunas calles del centro y pedanías.

Cambio brusco del tiempo en la zona del Mediterráneo y Baleares: 48 horas de lluvias y frío, pero volverá el calor

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El cambio brusco de tiempo que azota a buena parte de la Península y que ha cambiado el calor por las lluvias torrenciales y el viento ha llegado a Murcia. Y lo ha hecho con fuerza. Tanta que una tromba de agua ha inundado calles y derribado el arco de la Feria de Murcia, ante la incredulidad de los vecinos. Las precipitaciones han obligado, de hecho, a suspender las actividades de las fiestas y a cortar la circulación en algunas calles del centro y pedanías, ha adelantado El Diario de Murcia.

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De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas con acumulaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora. El aviso afecta a la Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón entre las 14.00 horas y la medianoche.

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Desde el PSRM se han mostrado críticos con la gestión del PP en el Ayuntamiento de Murcia después de que los populares denunciaran esta mañana la "inacción" de la CHS al dejar ramblas sin limpiar ante el aviso por tormentas y, en cambio, el arco de la Feria permaneciera "sin medidas de seguridad" y "faltara limpieza en el alcantarillado". "El problema es que estáis más pendientes de confrontar que de gestionar", achacan desde los socialistas al Partido Popular.

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Las lluvias también han causado destrozos en el campamento de Moros y Cristianos de Murcia, donde el agua ha provocado la caída de distintos elementos decorativos instalados en el espacio.