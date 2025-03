"Diego, a pesar de que vivió en casa una temporada, no teníamos una vida conjunta y no tenia nada que ver con mi hija", estallaba la joven. Tras abandonar el chalé, el exconcursante de 'Supervivientes' se iba a vivir una temporada con Laura Matamoros . Piso que también abandonaba poco después. De ahí que sus seguidores se preguntasen dónde ha estado viviendo Diego Matamoros durante todo este periodo .

Ahora, a través de su perfil oficial de Instagram, el que fuera marido de Estela Grande lo ha aclarado todo: "Me he mudado a un bajo con terraza. Mi idea es en un periodo de tiempo corto/medio, si todo va bien, comprar un terreno y diseñar la casa yo, así viviremos todos en paz, retirados del mundo. No me gusta el centro para vivir y eso que he estado durante estos últimos meses ahí".