La postura de Hiba Abouk tras salir a la luz su ruptura con Antonio Revilla

Hiba Abouk reaparece tras salir a la luz su ruptura con Antonio Revilla, ex de Laura Matamoros . La actriz, protagonista de series como 'El Príncipe' ha sido vista en las inmediaciones del aeropuerto de Madrid, donde de manera inevitable ha sido preguntada por su situación sentimental actual. Una momento ante el que no ha dudado en dejar clara su postura.

La intérprete, que comenzó a salir con el nieto del fundador de Chorizos Revilla hace cuatro meses, fue vista discutiendo con él en plena calle hace unas semanas. Tras la publicación de estas imágenes, la pareja no dudaba en desmentir la supuesta crisis que se habría desatado a raíz de su discusión en la vía pública con un inesperado gesto.

Habría sido el entorno cercano de la pareja el que, a través del portal Look de OkDiario, confirmaría la noticia de su separación . Según el citado medio, la pareja habría decidido emprender caminos separados el pasado día 13 de marzo " por no encajar en la forma que tenían de ver la vida y en sus valores".

Por el momento, ninguno de los dos ha querido confirmar ni desmentir estas informaciones. En sus redes sociales ya no existe apenas rastro del otro. Si bien es cierto que Hiba mantiene alguna que otra fotografía con Antonio, él ha eliminado todas las fotos en las que aparecía con la actriz. Además, han dejado de seguirse mutuamente. Desde Outdoor hemos intentado ponernos en contacto tanto con él como con ella, obteniendo nula respuesta en ambos casos.

Este miércoles, la exmujer de Aschraf Hakimi ha sido vista en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Ante los medios allí presentes no ha dudado en mostrar su postura ante el nuevo torbellino mediático en el que se ha visto envuelta. Como de costumbre, el silencio ha sido la única respuesta que los reporteros han logrado.

A través de sus stories de Instagram, podría haber hecho referencia a la situación actual que está viviendo: "Mens sana in corpore sano". Una locución latina que se traduce al castellano como "una mente sana en un cuerpo sano" y que suele ser utilizada para explicar que el ejercicio físico puede ayudar a cambiar los estados de la mente. "Si no entiende una mirada, no entenderá una larga explicación…", escribió hace unos días.