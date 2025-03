"Era la primera vez que me operaba", ha comenzado explicando el que fuera la pareja de Alba García en República Dominica. A pesar de tener un miedo atroz a las agujas y las cirugías, Álvaro Rubio tuvo que ser intervenido de urgencia tras sufrir un accidente. "No fue por estética", ha recalcado el creador de contenido, el cual no ha dudado en revelar de qué se operó antes de pasar por 'La isla de las tentaciones'. ¿Qué fue lo que le pasó?