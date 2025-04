"Antes sí que siempre nos íbamos de vacaciones (siempre tiradas por mí). Y ya hace mucho que no. Los aniversarios me encantaban celebrarlos y me di cuenta que a él le daba igual. ¿Mi cumpleaños? Lo he pasado sola... y si se va a Ibiza, o me voy con él o me quedo en Cádiz sola", señalaba una Laura Cuevas que "no le gusta la vida que lleva para nada".