Kevin Costner ha sido demandado por una especialista que trabajó en la segunda película de 'Horizon' y que alega que la obligaron a realizar una escena de violación no escrita y sin los protocolos adecuados. Asegura haber sido víctima de acoso sexual, laboral y discriminación.

Según la demanda, Devyn LaBella, quien fue la doble principal del personaje de Ella Hunt en las películas de 'Horizon', asegura que Costner, que dirige la producción, improvisó una escena en la que el personaje de Hunt era violada y que no había sido informada de nada.

'Page Six' informa que Ella Hunt se negó a grabar esa escena y decidió abandonar el set. Costner, entonces, contrató como "sustituta" a LaBella para filmar esa escena. Roger Ivens, otro actor del reparto, debía subir la falda a la actriz de forma brusca y simular una violacion violenta. Sin embargo, LaBella asegura que no supo qué tenía que hacer hasta que tenía al actor encima.

La actriz de doblaje asegura que le exigieron participar en la escena

La demanda subraya que LaBella, de 34 años, sostiene que Costner, de 70 años, ordenó a Ivens que "realizara repetidamente una simulación de violación violenta" sobre ella "sin el debido aviso, consentimiento, preparación o medidas de protección apropiadas, como llamar al coordinador de intimidad del proyecto". Es decir, que no fue advertida ni preparada para que realizaran ninguna acción sobre ella en el rodaje de Horizon: An American Saga — Chapter Two'

La especialista considera que fue exigida a participar en esa escena y que este hecho es "ilegal", ya que los contratos de especialistas deben mostrar con antelación los papeles a interpretar, y no se pueden enviar instrucciones de última hora para acometer escenas de índole sexual o donde tengan que aparecer desnudos.

Devyn LaBella: "Aquel día me sentí expuesta, desprotegida y traicionada"

Labella, ante el revuelo mediático, ha compartido un comunicado: “Aquel día me sentí expuesta, desprotegida y traicionada por un sistema que promete seguridad y profesionalismo. Esta experiencia ha despertado en mí una misión de por vida para ser la defensora que yo necesité, asegurándome de que nadie quede en una situación así de vulnerable".

El equipo legal de Costner ha respondido de forma casi inmediata. Según ha explicado el abogado Martin D. Singer, LaBella es una "denunciante en serie" que "se contradice con sus propias acciones". Asimismo, el letrado ha afirmado que el actor y director está totalmente comprometido con la seguridad de todas las personas que trabajan con él.