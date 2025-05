Inés Gutiérrez 31 MAY 2025 - 06:30h.

La música es su vida, pasión y trabajo, pero Aitana tiene otros hobbies que también son creativos

Aitana sale en defensa de su padre tras la polémica: "Es lo que más me ha dolido"

MadridAitana no es demasiado aficionada a compartir determinadas parcelas de su vida personal, o por lo menos no lo es a hacerlo fuera de sus propios tiempos y normas. Está acostumbrada a que su vida privada resulte de interés y por eso no duda en compartir determinadas cosas con sus seguidores, pero cuando ella decide que es el momento de hacerlo. Gracias a eso todos sus fans han podido conocerla un poco mejor.

Esto es posible gracias a las entrevistas que concede, al documental sobre su vida que protagonizó o a sus propias redes sociales, donde se permite ser más sincera y no ceñirse a la imagen que se espera de una estrella de la música como ella. En ocasiones deja ver su lado más divertido, pero también otro más íntimo que no es el que siempre muestra, dejando que sea su lado más profesional el que se ve más a menudo.

El otro talento de Aitana más allá de la música: la fotografía

La música es la gran pasión de Aitana, eso quedó claro desde que consiguió superar los castings para Operación Triunfo, pasó meses encerrada en la Academia y casi logró alzarse con el triunfo, no ganó (ese mérito le corresponde a Amaia), pero quedó segunda, que en ese formato es una posición casi mejor, porque va asociado con la buena suerte y el éxito.

Una vez que esta experiencia quedó atrás, convirtiéndose en el trampolín que Aitana necesitaba, ella se ha esforzado como nadie en demostrar, no solo que se merecía el puesto de la buena fortuna, sino también que era más que capaz de mantener esa posición con el paso del tiempo. Es una de las que más éxito ha conseguido de su generación y también de algunas de las anteriores.

A través de la música puede expresar sentimientos y emociones, es una forma de vida, de trabajo y de expresión artística, pero no es la única que parece ocupar el corazón de la catalana, que de vez en cuando comparte con sus seguidores algunos de los hobbies con los que se entretiene en su tiempo libre, cuando lo tiene.

Sorprendió mucho descubrir que el dibujo le ayudaba a relajarse, un entretenimiento para ella, a pesar de que los ejemplos que ha mostrado de sus trabajos a través de redes sociales dejan bastante claro que es también muy talentosa en esta rama. La otra de sus aficiones que comparte con sus seguidores es la fotografía.

Hace tiempo se supo que incluso tenía una cuenta alternativa en Instagram donde compartía fotografías de sus viajes, en la biografía de la cuenta se podía leer: “Hola, me llamo Aitana y me está gustando hacer fotos de mis viajes”. Lo cierto es que viajes ha hecho y muchos, lo que le permite ver el mundo a través de la lente de la cámara en muchas ocasiones, captar los momentos que para ella son importantes y convertirlos en instantes eternos que poder compartir con sus seres queridos y sus fans, que admiran las diferentes facetas artísticas de la cantante.