Asraf Beno se ha sentado en '¡De viernes!' para contar cómo está siendo su vida y la de Isa desde la llegada del pequeño Cairo

Isa Pantoja comparte un tierno momento de Alberto Isla con su hijo recién nacido

Compartir







La semana pasada Isa Pantoja se convertía por segunda vez en madre al llegar al mundo el pequeño Cairo, el primer hijo para Asraf Beno. La pareja, que siempre ha demostrado el inmenso amor que se tienen, compartía con sus seguidores de redes sociales la feliz llegada: "Ya estamos los cuatro, te amamos Cairo".

Con la llegada del bebé comienza para ellos una nueva y emocionante etapa que han decidido vivir con la mayor intimidad posible sin la presencia en casa de Dulce ni de la madre de Asraf: "No está Dulce, tampoco está Anabel, que quería venir, ni tampoco mi madre porque lo que queremos es estar nosotros con el niño. Ya que podemos estar con él y dedicarle tiempo pues lo queremos hacer así".

Quien tampoco estará junto a la pareja (aunque por un motivo muy distinto) es Isabel Pantoja. La cantante sigue manteniendo contacto cero con su hija y ni tan siquiera la llegada al mundo de Cairo ha motivado un acercamiento:

"Ni se ha puesto en contacto con nosotros ni nos ha llegado información de que se haya interesado por Isa o por el bebé a través de alguien. Es duro pensar que una madre no se interese por su hija y por su nieto, si a mí me duele imagina si le duele a ella. Aunque también os digo que es un tema que ya está aceptado y que en nuestra casa no se habla de ello, también por los niños. Tampoco hemos tenido noticia de su hermano Kiko".

Asraf cuenta cómo fue el parto de Isa

Aunque estaba previsto que el parto transcurriese sin complicaciones porque el embarazo había ido a las mil maravillas, lo cierto es que un contratiempo de última hora provocó que Isa diera a luz por cesárea, como ya pasó con su anterior alumbramiento:

"Isa se asustó un poco porque se acordó de su parto anterior, que también fue por cesárea porque el niño tenía la cabeza un poco girada y no podía salir por el canal del parto, pero la verdad es que salió muy bien y se está recuperando genial, a los tres días ya estaba cambiándole el pañal a Cairo".

Asraf, muy emocionado y tras enseñarle a los colaboradores una fotografía de su bebé, ha explicado por qué él e Isa eligieron 'Cairo' para su pequeño: "Estuvimos viendo nombre en común entre la cultura árabe e hispánica, nos pusimos a ver páginas de nombres y vimos Cairo y nos encantó, el nombre significa "hombre fuerte".

¿Cómo ha recibido Albertito a su hermano pequeño?

Tal y como ellos mismos explicaban en redes sociales "ya son cuatro en casa". Junto a la pareja y al bebé también vive Albertito, el hijo mayor de Isa Pantoja fruto de su relación con Alberto Isla. Albertito, que ya tiene 11 añazos, está encantado con la llegada de su hermano:

"Albertito sorprendentemente bien, hemos alucinado porque pensábamos que iba a tener algo de celos y nada de nada. Le cuida muchísimo y está pendiente de él siempre, se está comportando como un verdadero hermano mayor".