La ganadora de 'Gran Hermano' habla del dinero que le ha costado su boda con Guille Valle

Susana Molina, ya recién casada con Guille Valle, ha hablado de uno de los temas que genera más interés entre sus seguidores: el dinero que le ha valido su boda. La que fuera ganadora de 'Gran Hermano 14' ha confesado en el podcast de Nagore Robles 'La casa de mi vecina' la cifra con la que ha escandalizado a su amiga, que fue una de las invitadas a su día tan especial.

Pasados los nervios de antes y del esperado día, de hacer balance y también admitir los errores y aciertos de su boda, la influencer ha sacado a la luz en un espacio de confianza los números de todo lo que ella y Guille Valle se han gastado. Unos número que tal como ha asegurado han salido de "la cuenta conjunta" y que son a día de hoy algo habitual, si quieres tener algunos detalles con los invitados.

Sabiendo que este tema es jugoso y que es de los que más gusta, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' con Gonzalo Montoya ha querido dejar claro que estos números son los suyos, pero que su boda no ha sido nada excepcional ya que ella tuvo claro que no quería que esta se "convirtiese en un festival", pero sí que tuvo detalles y atenciones con los suyos.

Tal y como ha contado, Susana Molina ha hecho una estimación entre dos cifras sobre el dineral que le ha valido su boda con Guille Valle. "Lo que es pagado, de salir de mi cuenta conjunta ha sido entre setenta y noventa mil", ha confesado, dejando con la boca abierta a Nagore Robles nada más revelar la cantidad.

La presentadora y amiga de Susana Molina se ha quedado de piedra al conocer la cifra gastada y ha tratado de indagar más a lo que la influencer le ha respondido sin tapujos. "Tú has estado en mi boda y has visto que yo he puesto cosas normales. La gente se gasta eso de normal. No es una cosa que se haya ido de las manos", ha explicado.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ se ha sincerado también y además de admitir el dineral que le ha valido su boda también ha reconocido que le han hecho descuentos en algunas cosas. Razones que han hecho a que no ascienda a más su enlace y que ha dejado todavía más sorprendida a Nagore Robles. Aunque sabe que es caro y que no está al alcance de todos los bolsillos, Susana Molina ha explicado que a día de hoy una boda es todo un negocio y que no es sencillo gastarse poco, si se quiere hacer lo que una desea o tener un mínimo de detalles.