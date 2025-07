Lorena Romera 18 JUL 2025 - 11:57h.

La influencer ha explicado el motivo por el que subió de peso estando en 'Supervivientes'

La exparticipante de 'LIDLT' actualiza su estado de salud tras someterse a pruebas: "Han salido alteradas"

Anita Williams se ha sincerado sobre su aumento de peso en 'Supervivientes'. La que fuera participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' junto a Montoya ha hablado por primera vez del efecto rebote que sufrió estando todavía en Honduras. La influencer catalana, madre de Thiago, lo ha contado todo a través de su perfil de Instagram.

Después de actualizar su estado de salud al someterse a varias pruebas médicas, reconociendo que habían salido con un "resultado alterado", la joven ha vuelto a hablar de sus problemas de estómago y en todo lo que han derivado. La finalista de 'Supervivientes 2025', que aterrizó en España en helicóptero, pero tuvo que conformarse con un cuarto puesto en la final, se ha sincerado sobre su aumento de peso en Honduras.

Su notable cambio físico en 'Supervivientes' fue algo muy comentado por todos. Incluso se llegó a hablar de un posible embarazo (llegando a someterse a un test, con resultado negativo). Pero Anita Williams, además de tener una bacteria estomacal que le provocaba malas digestiones, estaba sufriendo "el efecto rebote". Una confesión que ha hecho ahora a través de sus redes sociales, dejando en shock a sus seguidores.

Y es que no es nada común que un concursante coja peso estando pasando calamidades en la isla, pero la catalana ha explicado lo que a ella le ocurrió, contando por primera vez la verdad de su subida de peso. "Os vais a reír", ha comenzado expresando la creadora de contenido, consciente de que es surrealista que "el efecto rebote le pillase en Honduras". Pero tiene una explicación.

Y es que antes de marchar a 'Supervivientes', Anita Williams estuvo sufriendo una época de ansiedad que le afectaba en el apetito. "Antes de ir a Honduras no comía. Cuando os estoy mal, me da por no comer. Me tomaba solo un batido de proteína al día y, si eso, una pieza de fruta. Entonces, de no comer nada a comer, aunque fuese, arroz, pescado y latas, pues me hinché... Además de la bacteria, claro", ha señalado.

Tras revelar esto, Anita Williams ha actualizado que ya se encuentra "muchísimo mejor" de la bacteria estomacal, lo que significa que dentro de poco podrá empezar la dieta con su nutricionista, que ha elaborado un plan pensado para ella. "Estoy adelgazando bastante", ha reconocido la que fuera finalista de 'Supervivientes 2025' y participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones'.